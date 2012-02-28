Укрзалізниця нарощуватиме число вантажних перевезень

Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) планує відкрити свої філії на всіх залізницях України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на заступника генерального директора Петра НАУМЕНКА.

За словами П. НАУМЕНКА, в даний час «Укрзалізниця» займається створенням Єдиного розрахункового центру «Укрзалізниці» (ЄРЦ), через який будуть проходити всі розрахунки з клієнтами.

«В перспективі філії УТЛЦ з`являться на всіх залізницях України. Одночасно йде процес організації роботи Єдиного розрахункового центру «Укрзалізниці», через який будуть проходити всі розрахунки з клієнтами. Всі питання знімуться, коли буде створена система укладання договорів та відпрацьовані всі операції з розрахунків за користування вагонами», - сказав він.

Водночас, П. НАУМЕНКО відзначив, що «частина вантажовласників все одно пропонує нам своїх експедиторів через те, що вони звикли так працювати, так зручніше виконувати експедиторські функції».

За даними П. НАУМЕНКА, з початку 2012 року УТЛЦ уклав 128 договорів з компаніями, які займаються транзитними перевезеннями, і 150 договорів на повне інформаційне забезпечення клієнтів-вантажовідправників.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ намір об`єднати всіх українських власників вантажних напіввагонів під єдиним управлінням.

Планується, що УТЛЦ створить загальний пул, до якого увійдуть вагони існуючих і нових операторських компаній, а також рухомий склад приватних операторів. Цей єдиний парк буде управлятися з єдиного диспетчерського центру.