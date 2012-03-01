Peugeot Citroеn і General Motors створюють глобальний альянс

Французька автомобілебудівна компанія PSA Peugeot Citroеn і американський автогігант General Motors оголосили про створення глобального стратегічного альянсу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі дирекції по Росії, Україні і країнах СНД PSA Peugeot Citroen.

У повідомленні наголошується, що в основі альянсу два ключові принципи: використання спільних автомобільних платформ, компонентів і вузлів, а також створення спільного глобального центру закупівель продуктів і послуг – запланований обсяг закупівель складе 125 млрд. дол. Автомобілі кожної з компаній будуть представлені на ринку незалежно і продовжать конкурувати між собою.

Крім того, альянс закладе основу майбутньої співпраці в інших сферах діяльності концернів.

У рамках альянсу PSA Peugeot Citroеn проведе збільшення капіталу з правом переважної купівлі акцій на суму 1 млрд. євро – гарантувати операцію щодо збільшення капіталу буде синдикат банків, в якому візьме участь сім'я Peugeot. Це свідчить про впевненість сім'ї Peugeot в успіху альянсу. Угода не припускає змін в управлінні Групи PSA Peugeot Citroеn: General Motors викупить 7% акцій Групи і стане, таким чином, другим за величиною після сім'ї Peugeot акціонером Групи.

«Для двох наших компаній партнерство відкриває широкі можливості. Синергії в рамках альянсу доповнять власні програми кожної з компаній і дадуть змогу General Motors добитися стабільної і довгострокової прибутковості в Європі», – заявив генеральний директор General Motors Ден АКЕРСОН.

За словами президента PSA Peugeot Citroеn Філіппа ВАРЕНА, «цей альянс є найважливішим кроком для двох груп зважаючи на багатство можливостей, які він відкриває. Спираючись на підтримку історичного акціонера і входження в капітал нового, компанія мобілізується, щоб негайно отримати вигоди з цієї співпраці».

За умовами угоди, PSA Peugeot Citroеn і General Motors спільно використовуватимуть ряд платформ, вузлів і компонентів, щоб, завдяки збільшенню обсягів, знизити витрати на розвиток нових технологій і зниження викиду CO2, а також підвищити операційну ефективність. Об'єднання платформ дасть змогу двом групам не тільки впроваджувати нові розробки на глобальному рівні, а й вводити спеціальні європейські програми з мінімальними витратами.

На першому етапі PSA Peugeot Citroеn і General Motors концентруватимуться на малих і середніх легкових автомобілях, минивенах і кросоверах. Згодом, партнери почнуть спільно розробляти нову платформу для автомобілів із зниженим викидом CO2. Перші машини, створені на новій спільній платформі, надійдуть у продаж у 2016 році.

Наголошується, що цей альянс доповнить, але не замінить планів з підвищення рентабельності кожній з груп в Європі.

Угода дасть змогу PSA Peugeot Citroеn і General Motors виступати на світовому рівні як єдина структура в процесі закупівель початкових матеріалів, комплектуючих і послуг.

Крім того, альянс відкриє можливості для взаємодії в інших областях, як, зокрема, логістиці і транспорту. У зв'язку з цим, General Motors встановить стратегічну співпрацю з Gefco, логістичною компанією і філіалом Групи PSA Peugeot Citroеn, котра відповідатиме за логістичні процеси альянсу в Росії і Європі.

Автоконцерни розраховують протягом 5 років добитися синергетичного ефекту співпраці в розмірі близько 2 млрд. доларів щороку. Вказані синергії здебільшого проводитимуться в рамках оновлення модельних рядів, з очікуваним обмеженим ефектом протягом перших двох років. Участь у синергіях двох компаній буде рівноцінною.

Альянс керуватиметься керівним комітетом, сформованим з представників правління двох компаній на принципах паритету. Угоди про сферу застосування альянсу будуть укладені після узгодження з профспілками компаній.

Формування альянсу має бути узгоджене з антимонопольними органами. Збільшення капіталу вимагатиме затвердження з боку управління фінансовими ринками.