Вибух газу у житловому будинку: ушкоджені 3 сусідні будівлі

У Закарпатській області вибухом газової суміші пошкоджено три житлові будинки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди ГУ МНС України в Закарпатській області, в селищі Солотвино Тячівського району на приватному обійсті пролунав вибух. Сила удару була настільки потужною, що були ушкоджені три житлові будинки. Згодом з`ясувалося, що осередком стала літня кухня. Саме там вибухнула газова суміш.

Вибухом зруйновано крівлю та цегляні стіни прибудови, а перекриття впало на автомобіль ВМW-525, що стояв у гаражі. В житловому будинку також пошкоджені цегляні стіни, вікна та утворилися тріщини на стелях. Ударна хвиля не оминула й ще два житлові будинки сусідів. В одному розбилося вікно та утворилися тріщини з боку фасаду. В іншому випало скло на вікні та виявлено тріщини на двох стінах. Наразі правоохоронними органами ведеться слідство.