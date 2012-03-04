Тренера, якого в США звинуватили в педофілії, завтра ховатимуть у Харкові

У понеділок, 5 березня, у Харкові відбудеться похорон тренера з хокею Івана Правилова, який помер у США.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Володимир ЄРЬОМІН, тренер хокейного клубу-школи «Дружба-78», засновником, президентом і головним тренером якого був І.Правилов, труна з тілом покійного прибула із США в аеропорт «Бориспіль» і до Харкова доправлена в суботу, 4 березня.

За словами В.ЄРЬОМІНА, поховають І.Правилова на міському кладовищі №13 міста Харкова. Церемонія прощання відбудеться о 13-й годині 5 березня на кладовищі.

В.ЄРЬОМІН зазначив, що нічого суттєвого до того, що вже відомо про звинувачення, арешт і самогубство І.Правилова він додати не може, оскільки якихось особливих повідомлень пізніше йому зі Сполучених Штатів не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого 2012 року український тренер І.Правилов, який останні 5 років жив і працював у США, був знайдений мертвим у камері федеральної в’язниці міста Філадельфія (США, штат Пенсильванія). У січні ц.р. він був затриманий за звинуваченням у розтлінні малолітніх і взятий під арешт у місті Філадельфії, де на той час готував команду «Дружба-78» для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (віком до 13 років) у Квебеку (Канада) в лютому 2012 р. Наприкінці січня прокуратура США офіційно пред’явила І.Правилову звинувачення у розбещенні 14-річного підлітка – хокеїста «Дружби-78». 31 січня суд у штаті Пенсільванія залишив тренера під вартою. На цьому етапі судового розслідування І.Правилов не визнавав своєї провини.

За повідомленням американських ЗМІ, судово-медична експертиза дійшла висновку, що І.Правилов покінчив життя самогубством.

14 лютого Міністерство закордонних справ України зажадало від влади США провести оперативне розслідування за фактом смерті І.Правилова. Як поінформував на брифінгу в Києві речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, «МЗС України звертається з вимогою до американського сторони провести оперативне та всебічне розслідування за фактом смерті І.Правилова, зокрема щодо дій або бездіяльності персоналу пенітенціарного органу, в якому сталася ця трагедія». За словами речника, консульські посадові особи України неодноразово зустрічалися з померлим і відвідували судові засідання, в ході яких І.Правилов категорично спростовував висунуті проти нього звинувачення у розбещенні неповнолітніх. О.ДИКУСАРОВ наголосив, що на момент смерті І.Правилова слідство у справі тривало, провина українського громадянина не була доведена.