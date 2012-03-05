У Дніпропетровську вводять іменні проїзні на трамвай і тролейбус
Єдиний одноденний і тижневий проїзні квитки запровадять з квітня
Дніпропетровська міська рада у квітні запровадить єдиний одноденний і тижневий проїзні квитки на трамвай і тролейбус.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова постійної комісії з питань транспорту, дорожнього господарства та зв`язку міськради Олександр БЄЛЯЄВ.
За його словами, нові проїзні квитки будуть іменними. «У квиток буде вписуватися прізвище та ім`я людини, яка його придбала, тому при пред`явленні квитка необхідно показати документ, що засвідчує особу», - зазначив О.БЄЛЯЄВ.
Депутат уточнив, що єдині квитки запроваджуються насамперед для зручності пасажирів, які їздять з пересадками. Вони зможуть протягом вказаного терміну користуватися трамваєм і тролейбусом без обмежень.
Вартість одноденного квитка - 5 грн., тижневого - 31,5 грн.
На сьогодні вартість проїзду в електротранспорті Дніпропетровська - 1,5 грн. за поїздку, у маршрутному таксі - 3 грн., в автобусах великої місткості - 2,5 грн.
До комунального підприємства "Дніпропетровський електротранспорт" входять 2 тролейбусних та 1 трамвайне депо, які обслуговують 14 трамвайних і 18 тролейбусних маршрутів.