У Дніпропетровську вводять іменні проїзні на трамвай і тролейбус

Дніпропетровська міська рада у квітні запровадить єдиний одноденний і тижневий проїзні квитки на трамвай і тролейбус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова постійної комісії з питань транспорту, дорожнього господарства та зв`язку міськради Олександр БЄЛЯЄВ.

За його словами, нові проїзні квитки будуть іменними. «У квиток буде вписуватися прізвище та ім`я людини, яка його придбала, тому при пред`явленні квитка необхідно показати документ, що засвідчує особу», - зазначив О.БЄЛЯЄВ.

Депутат уточнив, що єдині квитки запроваджуються насамперед для зручності пасажирів, які їздять з пересадками. Вони зможуть протягом вказаного терміну користуватися трамваєм і тролейбусом без обмежень.

Вартість одноденного квитка - 5 грн., тижневого - 31,5 грн.

На сьогодні вартість проїзду в електротранспорті Дніпропетровська - 1,5 грн. за поїздку, у маршрутному таксі - 3 грн., в автобусах великої місткості - 2,5 грн.

До комунального підприємства "Дніпропетровський електротранспорт" входять 2 тролейбусних та 1 трамвайне депо, які обслуговують 14 трамвайних і 18 тролейбусних маршрутів.