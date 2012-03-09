На золотих копальнях загинули 20 гірників
12:01, 09 березня 2012Разное
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Каменепад сталося, коли гірники вели нелегальний видобуток
При падінні каміння на закритих золотих копальнях у провінції Гаутенг на сході ПАР загинули 20 гірників, повідомляє Газета.ру з посиланням на Сіньхуа.
За словами одного з тих, хто вижили, інших шахтарів, які відправилися з ним у зміну, вже немає в живих. Співробітник профспілки зазначив, що каменепал сталося, коли гірники вели нелегальний видобуток.
Місцева поліція розслідує пригоду.
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