На золотих копальнях загинули 20 гірників

При падінні каміння на закритих золотих копальнях у провінції Гаутенг на сході ПАР загинули 20 гірників, повідомляє Газета.ру з посиланням на Сіньхуа.

За словами одного з тих, хто вижили, інших шахтарів, які відправилися з ним у зміну, вже немає в живих. Співробітник профспілки зазначив, що каменепал сталося, коли гірники вели нелегальний видобуток.

Місцева поліція розслідує пригоду.