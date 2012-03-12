У ДТП потрапила «швидка», яка приїхала на виклик
14:14, 12 березня 2012Разное
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Аварія сталася на автошляху Київ – Харків - Довжанський
У неділю близько 21.00 у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль швидкої допомоги, який прибув за викликом на місце аварії, що сталася на автошляху Київ – Харків - Довжанський у Валківському районі.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, водій вантажівки Volvo допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, що зупинився неподалік місця аварії, під час якої загинуло двоє осіб і семеро були травмовані.
Внаслідок зіткнення Volvo з автомобілем швидкої допомоги були травмовані 66-річний водій, 42-річна та 50-річна фельдшери швидкої допомоги.
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