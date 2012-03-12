На парковці у Києві Toйоті Прадо вибухом зірвало дах

Внаслідок вибуху газового балону в Києві постраждали три автомобіля.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС у м. Києві, 11 березня ввечері у Дніпровському районі столиці на відкритій автостоянці у припаркованому автомобілі Toyota Prada сталася пожежа у салоні, після чого вибухнув газовий балон. Вибухом зірвало дах автомобіля, вогонь перекинувся на сусідні автомобілі Audi та Opel.