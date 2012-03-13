Табачник вклонився Януковичу ледь не до пояса (фото)

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Віктора Януковича та президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.

Прозвучали гімни України та Туркменістану, глави держав оглянули стрій воїнів почесної варти. Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій двох країн. Віктор Янукович привітався з українськими урядовцями і потис кожному руку. Проте особливу шану президенту висловив очільник Міносвіти Дмитро Табачник — він найнижче вклонився главі держави, пише Gazeta.ua.

Після цього розпочалася зустріч Віктора Януковича і Гурбангули Бердимухамедова у форматі "віч-на-віч". Далі під головуванням президентів відбулися переговори у розширеному складі.

Після поклону Дмитро Табачник зустрівся із заступником голови Кабінету Міністрів Туркменістану з гуманітарних питань Сапардури Тойлієвим та головою Комітету у справах спорту і туризму Туркменістану Ферхатом Арджановим. Вони обговорили питання щодо спорудження національних спортивних комплексів і питання здобуття освіти в Україні громадянами Туркменістану.