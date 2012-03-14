22 дітей і 6 дорослих загинули, коли автобус врізався в стіну тунелю

07:41, 14 березня 2012
Разное
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Внаслідок важкого ДТП в швейцарському кантоні Вале загинули 28 людей

ВнаслідокважкогоДТПвшвейцарськомукантоніВалезагинули28 людей.

ЯкпередаєавстрійськателерадіомовнакорпораціяORF, автобусзтуристамиз Бельгіїз невідомихпоки що причиннаповномуходуврізавсявстінутунеля.

Інцидентставсянапередодніувечері.Якпояснилисьогоднівранціпредставники влади кантонуВале, середзагиблих -22 дітей.Ще24 дитиниврезультатіінцидентуотрималитравмирізного ступенятяжкості.

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