Оперативники шукали автомобіль-убивцю, прикладаючи уламок бампера

Співробітники ДАІ м. Донецька розшукали автомобіль і 21-річну дівчину-водія, яка 12 березня смертельно травмувала пішохода і зникла з місця аварії.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Управлінні ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

У повідомленні йдеться, що 12 березня близько 23:00 в Будьонівському районі Донецька невстановленим автомобілем була збита 32-річна жінка-пішохід, яка від отриманих травм померла на місці аварії. Водій автомобіля з місця ДТП зник.

Оперативною групою у складі співробітників дізнання і розшуку ДАІ Донецька місце скоєння ДТП було ретельно вивчено, і неподалік від нього був виявлений невеликий фрагмент нижньої частини бампера, що був вилучений як речовий доказ.

Після порівняння шматочка бампера із комп'ютерними даними було встановлено, що ця деталь могла належати автомобілю «Хонда CR-V».

«Всю ніч співробітники ДАІ обстежували дворові території, стоянки житлових мікрорайонів і стоянки під охороною. На одній зі стоянок, що охороняються, правоохоронці помітили автомобіль «Хонда CR-V», і, оглянувши його передню частину і приклавши шматочок бампера, дійшли до однозначного висновку, що саме ця машина причетна до нічного ДТП», - йдеться у повідомленні.

У ДАІ зазначили, що з пошуком власника автомобіля виникли труднощі, оскільки машина належала одній особі, а керувала іномаркою зовсім інша людина.

«Правоохоронці знайшли телефон батька винуватця аварії, який проживає і працює у м. Миколаєві. Той пояснив, що машиною «Хонда CR-V» могла керувати його 21-річна донька і назвав адресу її проживання», – повідомили в обласному управлінні ДАІ.

На даний час автомобіль «Хонда CR-V» затриманий, а дівчина, яка зізналася, що була за кермом у момент ДТП, дає пояснення про подію слідчим органам.