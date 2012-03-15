За добу харківські даїшники розбили дві машини

На Харківщині протягом доби за участю автомобілів ДАІ сталося дві дорожньо-транспортні пригоди.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Так, 14 березня близько 19:00 на автошляху Київ-Харків-Довжанський у селищі Мала Данилівка Дергачівського району «Ford Fusion» який рухався з боку Чугуєва в напрямку Києва, не надав переваги в русі та допустив зіткнення зі службовим автомобілем дорожньо-патрульної служби ВАЗ-21093, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Службовий автомобіль прямував з місця, де працівники ДАІ разом зі слідчими проводили відтворення обставин ДТП, яке сталося раніше.

Внаслідок ДТП незначні тілесні ушкодження отримав працівник міліції та пасажир службового автомобіля. Вони були доставлені до лікарні. Після надання медичної допомоги пасажир автомобілю відпущений додому, а працівника міліції було госпіталізовано до відділення політравми. Люди, які їхали в іномарці, не постраждали.

15 березня близько 12:20 по проспекту Московському в напрямку вулиці Нікітіна рухався автомобіль «Lexus» під керуванням 32-річного мешканця міста Києва, який не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення зі службовим автомобілем УДАІ в Харківській області «Toyota» під керуванням 27-річного інспектора, який знаходився на службі. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Наразі за даними фактами інспекція з особового складу облуправління міліції проводить службову перевірку.