На двох вулицях у Києві запроваджено односторонній рух

На двох вулицях у Подільському і Шевченківському районах столиці запроваджено односторонній рух.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної Державтоінспекція.

ДАІ інформує, що згідно з розпорядженням КМДА, у Подільському районі з 14 березня по травень місяць 2012 року по вулиці Петропавлівській у бік вулиці Фрунзе (на ділянці від вул. Бакинської до вул. Радіщева) тимчасово впроваджено односторонній рух.

На цій ділянці будуть проводитись роботи, пов’язані з прокладанням зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на вулиці Петропавлівській, 50, 50-Б. На час цих обмежень, об’їзд зазначеної ділянки, столична Державтоінспекція радить здійснювати рух вулицею Олени Теліги.

Також УДАІ повідомляє, що відповідно до затвердженої проектної документації на прокладання водопроводу по вулиці Павлівській у Шевченківському районі столиці, з влаштуванням водопровідної камери на перехресті вулиць Павлівська та Тургенівська, з 14 по 30 березня 2012 року впроваджено односторонній рух у бік вулиці Гоголівська.

На час цих обмежень, об’їзд зазначеної ділянки, столична Державтоінспекція радить здійснювати вулицями Гоголівська - Січових Стрілців – Тургенівська.