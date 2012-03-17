Студенту загрожують 10 років за інтимне відео сусіда з гуртожитку
02:30, 17 березня 2012Разное
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Суд дійшов до висновку, що двадцятирічний Р. вчинив злочин на грунті особистої ненависті. В результаті однокурсник студента, гомосексуаліст Тайлер Клементі, здійснив самогубство
Колишнійамериканськийстудент,якийпідглядавзасусідомпокімнаті за допомогоювеб-камери,апотімпоширювавінтимніматеріалисередоднокурсників,визнанийвинниму незаконномувтручаннівособисте життя ізалякуванні, повідомляєБі-бі-сі.
Врезультатіоднокурсникстудента,гомосексуалістТайлерКлементі, здійснивсамогубство.
Суддійшовдовисновку,щодвадцятирічнийР.вчинив злочиннагрунтіособистоїненависті.Подібнідіянняв СШАможутькаратисядодесятироківтюремногоув'язнення.
Звинувачувальнастаттямоглавиявитися щесерйозніша,алепрокурорамне вдалосядовести,щопідсуднийвинен удоведеннідосамогубства.Вирокбудевинесенийвтравні.
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