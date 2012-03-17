Хмельницький досвід «освоєння» бюджету: півмільйона на порозуміння з іноземцями

Депутати Хмельницької обласної ради оголосили банкет під час чуми. Беручи приклад з гаранта Конституції Віктора Януковича, який нафарширував межигірський “острівець” різною заморською диковинкою, місцеві обранці майже безболісно з обласного бюджету виділили 534 тисячі гривень на… оснащення конференц-залу в приміщенні Будинку Рад (це облдержадміністрація, кімната 203) безпровідною системою синхронного перекладу для можливості прийому закордонних делегацій.

Як пояснив на черговій сесії, що відбулася 15 березня, начальник головного фінансового управління Хмельницької облдержадміністрації Сергій Пенюшкевич, питання назріло давно, оскільки Хмельниччина активно працює над залученням іноземних інвестицій. “На 21 березня запланована міжнародна конференція за участю восьми іноземних делегацій. А тому від рівня організації нашої роботи також залежить притік іноземних інвестицій”. Він відкинув пропозицію депутата-свободівця Ігоря Сабія освоїти ці кошти на закупівлю холодильного обладнання для селян, котрі здають молоко, щоби “підтягнути якість сировини”.

З цього приводу цікаву думку висловив віце-губернатор з фінансово-економічних питань та інвестиційної політики Леонід Гураль. Він на одній з прямих телефонних ліній повідомив журналістам, що обласна влада запропонувала зарубіжним інвесторам понад 60 проектів. І якраз перешкодою на шляху вкладання іноземних інвестицій на Поділлі стоїть не мовний бар’єр, який покликана усунути система синхронного перекладу за півмільйона гривень, а багато різних факторів. “У нас таке розуміння: якщо підготував проект, то сюди інвестор везе мішок грошей і освоює його. Щоб це відбулося, необхідно враховувати безліч факторів, як і на рівні держави, так і в області”, — сказав посадовець.

Це я до того веду, що суперпупер обладнання не наверне інвесторів на буцімто подільський клондайк. А чимала сума могла би закрити дірки, приміром, у пріоритетній галузі краю — охороні здоров’я. За півмільйона гривень можна придбати близько 5-7 санітарних автомобілів, провести 1000 процедур хворих на хронічний гемодіаліз, збільшити видатки на обласну програму “Репродуктивне здоров’я населення області” (її кошторис на 2012 рік становить 350 тис. грн.), або капітально відремонтувати два обласні заклади: онкодиспансер і протитуберкульозний диспансер.

І ще. Ложку дьогтю в бочку меду лінгвістичного каламбуру додав нещодавній конфуз, який трапився з губернатором Василем Ядухою. Він, приймаючи в апартаментах облдержадміністрації посла Фінляндії в Україні Ар’ю Макконен та першого секретаря посольства Фінляндії в Україні Крістіана Хейккінена, пережив майже десять хвилин знеславлення, коли з’ясувалося, що відсутній перекладач. Тоді Василь Степанович згарячу пригрозив економічному блоку ОДА “відкрутити голови” за такий інвестиційний казус.

Віталій Тараненко