Помста хом'яка: троє дітей потрапили до лікарні

До Житомирської обласної дитячої лікарні доставлено двох братів та їхню сестру, яких покусав хом’як.

Про це кореспонденту УНІАН розповів працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, старшому хлопчику – 10 років, молодшому – рік. Діти, госпіталізовані 16 березня, і досі у лікарні.

«Достеменно не відомо, чим діти «дістали» тваринку, і яким чином він здійснив втечу, але помста його була жахлива – троє поранених", - розповів рятувальник .

Хом’яка таки зловили та відправили до Житомирської обласної ветеринарної лабораторії для дослідження на предмет захворювання на сказ.

С.УЛАНОВ також повідомив, що востаннє випадок захворювання домашньої тварини на сказ в області було зареєстровано 11 березня цього року в селі Нова Котельня Андрушівського району. Ветеринарною службою Андрушівського району було відібрано аналізи та підтверджено захворювання корови на сказ. Тушу корови знищено. Під наглядом знаходяться 6 осіб, які контактували з хворою твариною - сім’я господаря та троє ветеринарних лікарів.