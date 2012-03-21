Помста хом'яка: троє дітей потрапили до лікарні
Хом’яка таки зловили та відправили до Житомирської обласної ветеринарної лабораторії для перевірки на сказ
До Житомирської обласної дитячої лікарні доставлено двох братів та їхню сестру, яких покусав хом’як.
Про це кореспонденту УНІАН розповів працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, старшому хлопчику – 10 років, молодшому – рік. Діти, госпіталізовані 16 березня, і досі у лікарні.
«Достеменно не відомо, чим діти «дістали» тваринку, і яким чином він здійснив втечу, але помста його була жахлива – троє поранених", - розповів рятувальник .
Хом’яка таки зловили та відправили до Житомирської обласної ветеринарної лабораторії для дослідження на предмет захворювання на сказ.
С.УЛАНОВ також повідомив, що востаннє випадок захворювання домашньої тварини на сказ в області було зареєстровано 11 березня цього року в селі Нова Котельня Андрушівського району. Ветеринарною службою Андрушівського району було відібрано аналізи та підтверджено захворювання корови на сказ. Тушу корови знищено. Під наглядом знаходяться 6 осіб, які контактували з хворою твариною - сім’я господаря та троє ветеринарних лікарів.