Соцпартія видає клон ”Сільських вістей”

4 вересня вийшов перший номер газети "Сільські вісті від Івана Бокого", логотип якої практично ідентичний логотипові газети "Сільські вісті".

"Відколи газету "Сільські вісті" привласнив і на гроші передплатників та надходження від реклами став мільйонером Іван СПОДАРЕНКО, лінія "Сільських вістей" круто змінилася. Колись активний борець із кучмівським режимом, газета пішла на службу до тих же олігархів, які просто змінили хазяїна…", - йдеться у зверненні до читачів Івана БОКОГО, повідомляє “Телекритика”.

"Віддані мої читачі запропонували мені бодай на вибори організувати випуск кількох накладів правдивих "Сільських вістей від Івана Бокого", - пише соціаліст.

На першій шпальті видання також міститься звернення голови Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА.

У вихідних даних газети зазначено, що свідоцтво про реєстрацію КВ №13011-1895Р видане Міністерством юстиції України 28 серпня 2007 року, видавець – КП "Редакція газети СПУ "Товариш". Тираж – 1 мільйон примірників.

"Я нещодавно оприлюднив статистику про кількість видань, які виникають в Україні щодня. В нашій країні будь-який громадянин може заснувати газету. Таке право має і Іван БОКИЙ. Наскільки правомірне використання логотипу газети "Сільські вісті", нехай вирішує суд", - сказав "Телекритиці" міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи появу видання.

"Я не буду ставати на чийсь бік і оцінювати цю подію, бо будь-яке моє слово може використати одна із сторін", - додав міністр.

Як відомо, член фракції Соціалістичної партії у ВР V скликання, голова редакційної ради газети "Сільські вісті" І.СПОДАРЕНКО увійшов до виборчого списку "Народної самооборони", а згодом – блоку "НУ-НС".

Раніше І.БОКИЙ входив до редколегії "Сільських вістей".