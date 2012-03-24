12 зловмисників викрали 26 автомобілів
01:38, 24 березня 2012Разное
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Прокуратура Києва направила до суду кримінальну справу
Прокуратура Києва 21 березня направила на розгляд суду з обвинувальним висновком кримінальну справу за обвинуваченням 9-ти учасників злочинної організації та трьох учасників організованої групи у викрадені автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за результатами слідства встановлено, що у період з 19 травня 2010 року по 21 січня 2011 року на території столиці діяли 12 громадян, які незаконно заволоділи 26-ти транспортними засобами.
Завдяки проведеними першочерговими слідчими діям та оперативно-розшуковим заходам 7 автомобілів повернуто власникам.
Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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