12 зловмисників викрали 26 автомобілів

Прокуратура Києва 21 березня направила на розгляд суду з обвинувальним висновком кримінальну справу за обвинуваченням 9-ти учасників злочинної організації та трьох учасників організованої групи у викрадені автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за результатами слідства встановлено, що у період з 19 травня 2010 року по 21 січня 2011 року на території столиці діяли 12 громадян, які незаконно заволоділи 26-ти транспортними засобами.

Завдяки проведеними першочерговими слідчими діям та оперативно-розшуковим заходам 7 автомобілів повернуто власникам.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.