Славетний режисер спустився на самісіньке дно
Очікується, що 57-річний автор "Термінатора", "Безодні", "Титаніка" й "Аватара" проведе в найглибшій точці планети близько шести годин
КанадськийрежисерДжеймсКемеронспустивсянадноМаріанськоїзападининасвоємуодномісномубатискафіDeepsea Challenge, повідомляєAssocisted Press.
57-річнийавтор "Термінатора", "Безодні", "Титаніка" й"Аватара" провів у найглибшійточціпланетиблизькошестигодин, протягомякихвіввідеозйомкипідводногосвіту.Запідсумкамипідводної подорожіплануєтьсяпояваспільногозNational Geographicфільмупро занурення.
ДоКемеронабулазробленалишеодна спробазануреннялюдейу т.зв.БезоднюЧелленджера, зауважуєРІА"Новости".У 1960 роцізап'ять годитудиспустивсябатискафзішвейцарськимінженеромЖакомПіккаром(Jacques Piccard) ікапітаномвійськово-морськихсил СШАДономУолшем(Don Walsh).Їхпідводнийапаратпробувна днізападинивсього 20хвилин.Двоєдослідниківтоді виявилитамвсього шістьвидівживихістот, у томучисліплоскихриброзміромдо 30сантиметрів.