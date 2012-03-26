Славетний режисер спустився на самісіньке дно

Очікується, що 57-річний автор "Термінатора", "Безодні", "Титаніка" й "Аватара" проведе в найглибшій точці планети близько шести годин

КанадськийрежисерДжеймсКемеронспустивсянадноМаріанськоїзападининасвоємуодномісномубатискафіDeepsea Challenge, повідомляєAssocisted Press.



57-річнийавтор "Термінатора", "Безодні", "Титаніка" й"Аватара" провів у найглибшійточціпланетиблизькошестигодин, протягомякихвіввідеозйомкипідводногосвіту.Запідсумкамипідводної подорожіплануєтьсяпояваспільногозNational Geographicфільмупро занурення.



ДоКемеронабулазробленалишеодна спробазануреннялюдейу т.зв.БезоднюЧелленджера, зауважуєРІА"Новости".У 1960 роцізап'ять годитудиспустивсябатискафзішвейцарськимінженеромЖакомПіккаром(Jacques Piccard) ікапітаномвійськово-морськихсил СШАДономУолшем(Don Walsh).Їхпідводнийапаратпробувна днізападинивсього 20хвилин.Двоєдослідниківтоді виявилитамвсього шістьвидівживихістот, у томучисліплоскихриброзміромдо 30сантиметрів.

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