Крим просить не обшукувати російські автобуси на кордоні

Міністерство курортів Криму запропонує Кабінету Міністрів України спростити і прискорити процедуру в'їзду в країну для автобусів з громадянами Росії, які їдуть до Криму на відпочинок, повідомляє в понеділок прес-служба уряду АРК.



У Криму щороку відпочивають сотні тисяч росіян. Більшість з них їдуть до Чорного моря потягами й особистими автівками, однак в останні роки зростає число громадян Росії, в першу чергу дітей, які прямують до санаторіїв і пансіонатів автобусами фірм-туроператорів.



За чинними правилами, автобуси, що належать туроператорам, проходять прикордонний та митний огляд не як громадський транспорт, а в одному потоці з вантажними автомобілями - через це перетин кордону займає близько чотирьох годин. На думку міністра курортів Криму Олександра Лієва, відмова від цієї практики дасть змогу значно скоротити час, який туристи витрачають на кордоні.



За даними прес-служби, глава уряду Криму Анатолій Могильов на нараді в понеділок доручив міністру "звернутися до Кабінету міністрів України, щоб це питання було опрацьовано з митною та прикордонною службами".