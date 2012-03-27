У Києві перекрили два з’їзди з бульвару Дружби Народів

У Києві у зв’язку із реконструкцією транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянського шосе обмежено рух автотранспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», зокрема закрито рух автотранспорту на лівоповоротний з’їзд із бульвару Дружби Народів на Набережне шосе, а також на правоповоротний з’їзд із бульвару Дружби Народів на Наддніпрянське шосе.

Наразі відкрито руху авто основним проїздом (міст Патона – бульвар Дружби Народів), правоповоротними з’їздами з мосту Патона та заїздом із Наддніпрянського шосе на міст Патона. До кінця березня буде відкрито рух автотранспорту на з’їзді з бульвару Дружби Народів у напрямку Наддніпрянського шосе.

У прес-службі зазначили, що після реконструкції «майбутній автодорожній вузол удвічі збільшить пропускну спроможність ділянки та вирішить проблему заторів на в’їзді на міст Патона».

«Нова розв’язка матиме вигляд транспортного кільця, яке включає два тунелі під бульваром Дружби народів і дві естакади над Наддніпрянським шосе. Вона передбачає тільки ліві повороти транспорту через кільце. За принципом турбіни розв’язка втягуватиме потік автомобілів та розподілятиме його за напрямками зворотного руху. Таким чином транспортні потоки не перетинатимуться, тож і світлофорів кільце не передбачає», - говориться в повідомленні.