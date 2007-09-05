Володимир Путін п`є чай на Камчатці (4 фото)
17:04, 05 вересня 2007Разное
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У нього попереду ще 40 тисяч кілометрів
Президент Російської Федерації Володимир Путін вирушив до однієї зі своїх найдальших і триваліших поїздок: Індонезія - Австралія - ОАЕ. Протягом тижня його літак пролетить близько 40 тисяч кілометрів, повідомляє РІА “Новости”.
Першу зупинку Путін зробив на Камчатці. З аеропорту глава держави вирушив до Вілючинська, головного пункту базування підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії, - на пірс, де пришвартовані атомні підводні човни. Президент поцікавився умовами служби і життя членів екіпажів та їх сімей, оглянув реконструйовані житлові будинки у Вілючинську і попив чаю з сім`єю підводника – головного старшини Віталія Шебелєва.
AP Photo/RIA Novosti
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