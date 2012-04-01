Гуморина-2012 почалася відкриттям пам'ятника Висоцькому (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистій церемонії взяли голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук, мер міста Олексій Костусєв, народний депутат Сергій Гриневецький, автор «Золотого серця» скульптор Олег Чорноіванов, представники ЗМІ і творчої інтелігенції Одеси.

Після її завершення Е.Матвійчук, незважаючи на дощову погоду, вирішив приєднатися до людей, які вирішили взяти участь у заходах Гуморини-2012: у Міському саду відкрилася виставка радянського плаката, на відкритих арт-майданчиках Дерибасівської людей розважають артисти естради.

В арт-кафе і на відкритих майданчиках міста сьогодні виступають білоруська панк-рок-група «Ляпіс Трубецькой», російський репер Noize МС й одеські групи Flëur, «Безпека», «Дюк Тайм» та інші музичні колективи.

Головною подією свята, як завжди, стане карнавальна хода Дерибасівською, присвячена Євро-2012. Паралельно організовано Чемпіонат анекдотів на Грецькій площі і Фестиваль борщу – на Соборній площі.

Цього року візьмуть участь у Гуморині також гості з Японії - близько тисячі пасажирів теплоходу «Pease boat», які прибули напередодні до Одеси. Судно орендувала громадська організація «Корабель миру», яка проголосила своєю місією сприяння встановленню зв'язків між цивілізаціями заради досягнення загального миру, захисту прав людини й охорони навколишнього середовища.

Японські гості виконають традиційний танець рибалок з острова Хоккайдо на концертному майданчику на розі вулиць Ланжеронівської і Пушкінської, пізніше тут відбудеться гала-концерт другого міжнародного фестивалю клоунів «Комедіада».

У програмі Гуморини-2012 також «Ді-джей-парад» на Приморському бульварі, гала-концерт зірок естради і феєрверк о 22.00 на концертному майданчику на розі вулиць Ланжеронівської і Пушкінської.

Фото Олександра Вельможка / УНІАН