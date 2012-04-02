У ДТП загинули двоє працівників міліції

У ДТП на Кіровоградщині загинули двоє працівників міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з УМВС в Кіровоградській області.

За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ 21103» не впорався з керування, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Mersedes-benz atego».

В наслідок ДТП 26-річний водій легкового авто та четверо його пасажирів – двоє чоловіків і двоє жінок, віком від 22 до 24 років, загинули на місці пригоди. Серед загиблих – дільничний інспектор та слідчий Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області. Правоохоронці перебували поза службою, в цивільному одязі.

51-річний водій вантажного автомобіля отримав тілесні ушкодження та був доставлений до центральної районної лікарні.

Наразі за фактом ДТП проводиться перевірка.