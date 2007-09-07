Для шанувальників Полтавської битви заплановані нові 4-зіркові готелі

Депутати Полтавської обласної ради звернулися до уряду і Верховної Ради України з проханням прийняти постанову і на державному рівні відзначити 300-річчя Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного звернення проголосували 59 депутатів з 70, присутніх у залі.

У зверненні, зокрема, наголошується, що Полтавським міськвиконкомом розроблені заходи із святкування 300-річчя Полтавської битви, підготовлені документи для отримання субвенції з держбюджету на проведення свята.

«Проте часу на реалізацію запланованих заходів залишається не так уже й багато. Нам потрібна підтримка керівництва країни. Прийнятим зверненням ми плануємо знайти фінансову підтримку для святкування цієї події в уряді», - заявив депутат облради Дмитро ХРИСТОВ.

Полтавська міська рада має намір залучити близько 100 млн. грн. інвестицій для проведення святкування 300-річчя Полтавської битви до 2009 року. Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ заявляв, що «Полтава стане туристичним центром завдяки святкуванню 300-річчя Полтавської битви».

За словами мера, до 300-річчя Полтавської битви планується проведення міжнародної наукової конференції за участю представників Швеції, Німеччини, Росії, Білорусі, також буде видано історичну монографію.

Для прийому гостей (і, надалі, туристів) заплановане будівництво нових чотиризіркових готелів.

Можливо, в Полтаві будуть споруджені пам`ятники загиблим українським козакам – учасникам Полтавської битви, гетьману Івану Мазепі і шведському королю Карлу ХІІ