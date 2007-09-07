ДТП на трасі Київ-Чоп: КамАЗ врізався у маршрутку

У Львівській області постраждали п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, в який врізався “КамАЗ”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора, 6 вересня, об 11.40 на 570 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Красів.

Водій автомобіля "КамАЗ-6520", рухаючись у напрямку м. Миколаїв, не вибрав безпечну дистанцію під час руху й зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес Бенц-310", що здійснював висадку пасажирів на зупинці громадського транспорту. Від потужного удару мікроавтобус, в якому було шестеро пасажирів, перекинувся.

Постраждалі пасажири з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до Миколаївської райлікарні. Туди ж доставлено й водія "КамАЗа" з гіпертонічним кризом.