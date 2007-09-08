Льотчик-космонавт Гречко пропонує відкрити в Одесі музей космонавтики

Льотчик-космонавт Георгій ГРЕЧКО пропонує відкрити в Одесі музей космонавтики. Свою ініціативу гість Одеси висловив учора на зустрічі з міським головою Едуардом ГУРВІЦЕМ.

На думку двічі Героя Радянського Союзу Г.ГРЕЧКА, «такий невеликий, але душевний» музей можна було б розташувати на розі вулиць Сергія Корольова і Валентина Глушка.

Льотчик-космонавт вважає, що інтенсивне перетворення на сучасне європейське місто може з часом «відняти у Одеси її невловимий колорит, цю важливу особливість, яка відрізняє її від інших міст».

Я побачив безліч європейських міст, - поділився своєю думкою космонавт, - проте запам`яталися далеко не всі. А Одеса - така, яка вона є, - одна. Її необхідно зберегти».

Г.ГРЕЧКО, який прибув до Одеси на святкування Дня міста, додав, що дуже радий побувати в Одесі, з якою у нього пов`язано багато дорогих спогадів.