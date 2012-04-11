У Закарпатті школярі зацькували свою однокласницю у соціальній мережі до самогубства, повідомляє ТСН.

Батьки, які не користуються інтернетом, про те, що над дитиною знущалися, довідалися лише після того, як вона наклала на себе руки.

Мати 14-річної Аліни припускає, що образлива сторінка в соціальній мережі від імені її доньки з`явилася на початку березня.

"Її фотографували так, що зрозуміло, що вона то не бачила. Просто в дворі школи, що вона йде. Або сидить за партою і слухає в навушниках. Потім підписували різні вульгарності", - розповіла мати Алла Фіцай.

Про те, що її дитину цькували в мережі, Аллі розповіли родичі. Також вони бачили, що деякі сороміцькі фото зникли в день смерті, а саму сторінку прибрали вже після похорону.

Алінині однокласники про розпусний профіль чули, але, запевняють, що ніхто не бачив.

Закарпатська міліція схопилася перевіряти соцмережу, коли перевіряти вже було нічого.

Зв`язатися з адміністрацією самих соцмереж і вмовити їх видалити щось образливе з чужої сторінки нереально. Спонукати їх та інтернет-провайдера розкрити інформацію про інтернет-хулігана може лише міліція. Але й у правоохоронців є чіткий перелік питань, у які вони можуть втручатися.

"Поки що це в нас може стосуватися релігійних образ, за національністю якісь образи людини. Погроза життю - загроза вбивства. Ось ці категорії. В іншому випадку ніякої кримінальної відповідальності не передбачено", - повідомив речник МВС України Володимир Поліщук.

Тож навіть у випадку, як із 14-річною Аліною Фіцай, яку в соцмережі зацькували до краю, можа було звертатися до суду - за образу честі та гідності. Але допоки її сторінка існувала.