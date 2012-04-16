Українська компанія спростовує інформацію про поставку зброї в Сирію

Виконавчий директор компанії-фрахтувальника Олександр Варваренко повідомив "5-му каналу ", що незаконного вантажу на борту судна не було і його взагалі не затримували.

«До Сирії судно перевозило проектний вантаж, що призначений для проекту будівництва об`єкту на території Сирії. Вантаж безпечний, він не має жодного стосунку ані до зброї, ні до армії, не має військового призначення. На даний момент судно перебуває у відкритих водах і чекає наших вказівок. Наших або вказівок судновласника», - заявив О.Варваренко.

Напередодні ЗМІ повідомили, що у Середземному морі затримали український корабель, який нібито зі зброєю на борту прямував до Сирії. Товар призначався для сирійських військ, які проводять бойові дії на боці Президента Башара Асада.