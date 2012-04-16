Українська компанія спростовує інформацію про поставку зброї в Сирію
18:18, 16 квітня 2012Разное
1135 0
Українська компанія Varamar («Варамар») спростовує інформацію про затримання у Середземному морі німецького судна Atlantic Cruiser ("Атлантік Крузер") зі зброєю на борту.
|Судно перебуває у відкритих водах і чекає вказівок. Фото: fleetmon.com
«До Сирії судно перевозило проектний вантаж, що призначений для проекту будівництва об`єкту на території Сирії. Вантаж безпечний, він не має жодного стосунку ані до зброї, ні до армії, не має військового призначення. На даний момент судно перебуває у відкритих водах і чекає наших вказівок. Наших або вказівок судновласника», - заявив О.Варваренко.
Напередодні ЗМІ повідомили, що у Середземному морі затримали український корабель, який нібито зі зброєю на борту прямував до Сирії. Товар призначався для сирійських військ, які проводять бойові дії на боці Президента Башара Асада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter