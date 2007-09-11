Полтавщина не готова вступати до НАТО (опитування)

Понад 40% жителі Полтавської області висловлюються проти вступу України в НАТО. Про це УНІАН повідомив начальник управління внутрішньої політики Полтавської ОДА Олексій ЗАЙЧЕНКО.

За його словами, обласне Управління з питань внутрішньої політики провело відповідне дослідження, результати якого показали, що тільки 21% жителів області висловилися „за” вступ в НАТО, 35% жителів області - „за” вступ до Європейського співтовариства, 19% - проти вступу в ЄС.

«Якби з цих питань нині проводився референдум, то близько 45% ще не визначилося, чи слід взагалі Україні кудись вступати. Серед позитивних моментів - те, що за останні два роки виросла обізнаність населення з цих питань – більше 50% населення знають, що таке ЄС і НАТО», - сказав О.ЗАЙЧЕНКО.

«Проте часто інформування з цих питань є некоректним і ведеться в рамках передвиборної агітації», - вважає начальник управління зовнішніх зв`язків і зовнішньоекономічної діяльності Полтавської ОДА Дмитро ОРЛОВ. Якнайгіршу увагу в плані інформування населення щодо вступу України в ЄС і НАТО надають в Гребінковському, Кобеляцькому і Машівському районах.

Урядовці Полтавської ОДА також зазначають, що на сьогодні не вирішена проблема з депутатами обласної ради, які не хочуть на своїй сесії затверджувати програму, що передбачає виділення коштів на інформування і підвищення інтересу жителів області щодо вступу до вказаних організацій.

У опитуванні управління внутрішньої політики Полтавської ОДА, яке проводилося в серпні, брало участь 1236 респондентів зі всіх районів Полтавської області.