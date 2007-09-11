Картини двох горил будуть продані з інтернет-аукціону

Нові екзотичні лоти - живопис двох горил, які мешкають у зоопарку Бостона, з`явилися на мережевому аукціоні Ebay, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Boston Phoenix.

Стартова ціна картин, створених горилами - дитинчам Джо і дорослим самцем Окі, становить 1,5 тисячі доларів.

Тварини малюють пальцями. Результати їх творчості - полотна, щедро вкриті різнобарвними хаотично розташованими мазками.

За словами співробітниці зоопарку Бренді Мурс, розвивати в горилах малярські здібності вона почала три роки тому. Основну "роботу" виконує Окі, Джо йому тільки допомагає.

Сеанс малювання відбувається так: доглядачка вибирає колір, бризкає фарбою на папір і передає його в клітку. Окі розмазує пляму і іноді залишає відбитки своїх пальців.

"Можливо, в хвилини творчості Окі думає "Це прекрасно". Іноді я просто ставлю фарбу в клітку і надаю підопічним повну свободу дій - це природніше. Окі в таких випадках просто розносить фарбу по всій клітці, малює на стінках. Він любить бавитись", - каже Мурс.

Влітку в зоопарку пройшла виставка робіт горил під назвою "Окі і маленький Джо: ретроспектива". На добродійному аукціоні одна з картин Окі продалася за 10 тисяч доларів.

Результати нинішнього аукціону стануть відомі в суботу.