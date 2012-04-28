Як Піховшек із тероризмом угадав

Вони досі дивують мене. Хоча, здавалося б, чому вже дивуватися?

Після того, як у 1999 році вибухом гранати під час зустрічі з виборцями Наталі Вітренко відірвало ногу ні в чому не винній жінці. Причому винною дивним чином виявилася довірена особа тодішнього опозиціонера Олександра Мороза…

Після того, як у 2003 році в Мукачевому банди молодчиків громили й палили виборчі дільниці, по-звірячому б’ючи тих, хто намагався чинити їм опір…

Після того, як у серпні 2004 року на Троєщинському ринку пролунав вибух з 11 людськими жертвами – цього разу виявилося, що то орудували «українські націоналісти»…

Після того, як у 2004 році схожі молодчики били молотками під Центрвиборчкомом громадян, завдаючи їм серйозних травм…

Після того, як вертухаї силоміць потягнули екс-прем’єр-міністра, лідера опозиції до «воронка», накинувши їй на голову простирадло й сунувши кулаком у живіт, щоб не пручалася. Ще б пак! «На больнічку» везуть, це ж для кожного «зечари» світла мрія. А вона тут коники строїть. Ба, яка фільтифікетна! На тобі в «праву пахову область»!..

Після того, як на неоковирному, розрахованому на дебілів відео не схожі на Тимошенко і Власенка актори розігрували сцену кохання…

І все одно чотири вибухи у людних місцях Дніпропетровська – це щось особливе й небувале в Україні. Хоча, звісно, за масштабами далеко не дотягує до російського «взірця». Житлових будинків потужними зарядами не підривають. Принаймні поки що.

Господи, за кого ж вони всі ці роки мають українців?

Якось так випадково в газеті «Известия в Украине» напередодні вибухів з’явилася стаття такого собі В’ячеслава Піховшека про те, якими жахливими є екстремізм та тероризм. Ось норвезький Брейвік – жахлива потвора. Хоч би у нас подібні не з’явилися.

І яка ж сила провидця у того консультанта Банкової! Прорік – і уже орудують у Дніпропетровську вітчизняні радикали та екстремісти, які «дестабілізують становище в Україні». Не вірите до кінця? Послухайте «Чечотила» у Шустера. Той усе розкаже, як партія скаже.

До речі, у Шустера та Кисельова теж виявилися готовими до теми терактів: негайно зробили її першою і основною на політичних ток-шоу. Туди негайно прибули готові й озброєні до зубів порожніми фразами керівники МВС та СБУ.

А які в нас правоохоронці передбачливі! До неймовірності. Запустили БТРпо Дніпропетровську ще до першого вибуху!

І нардепи від влади були готові й мобілізовані: щойно згасла луна і розвіялася пилюка, як вони вже зібралися в сесійній залі і «під шумок вибухів» «прокотили» постанову про звільнення генпрокурора Пшонки й привели до присяги омбудсмена «імені Лавриновича» Лутковську. Справді, скільки вже терпіти ту Карпачову, яка всьому світу показує фото побитої Тимошенко з синцями.

Досить, напоказувалася! Тепер ти ніхто і ні до якої Тимошенко тебе не пустять.

А в «ящику» всі оті гематоми та синці від дужих вертухайських рук відійшли на другий план: теракти, звісно, куди важливіші.

Коротше, провокація вдалася. Тепер ще залишилося знайти чиюсь «довірену особу», яка підривала пристрої.

Але дорогі панове «кріейтори»! Ваш креатив пам’ятають. І особисто в автора жодних сумнівів немає, що за вибухами у Дніпропетровську маячать конкретні постаті. Так само, як і за попередніми терактами.

І ви ще дасте відповідь за них перед Богом. Але сподіваюся, що раніше відповісте перед людьми.

Петро Осадчук