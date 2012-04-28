Розпочалися всеукраїнські змагання зі спортивного лову коропа

Як передає кореспондент УНІАН, змагання триватимуть до 2 травня на водоймі «Хутір» у селі Бистріївка Ружинського району.

Участь у відкритті змагань взяли керівники обласної та районної влади, місцеві жителі.

Змагання проходитимуть протягом 4 діб у режимі non-stop.

У лові коропа візьмуть участь 13 команд з 13 областей України.

Переможці, які отримають грошові призи, медалі та подарунки від спонсорів.

Також передбачені призи за першу залікову рибу і найбільшого коропа.

Організатором змагань зі спортивної ловлі коропа «Преміум Карп - 2012» виступив Козятинський рибальський клуб.