Розпочалися всеукраїнські змагання зі спортивного лову коропа
23:21, 28 квітня 2012Разное
586 0
У Житомирській області відкрилися всеукраїнські змагання зі спортивної ловлі коропа «Преміум Карп - 2012».
Як передає кореспондент УНІАН, змагання триватимуть до 2 травня на водоймі «Хутір» у селі Бистріївка Ружинського району.
Участь у відкритті змагань взяли керівники обласної та районної влади, місцеві жителі.
Змагання проходитимуть протягом 4 діб у режимі non-stop.
У лові коропа візьмуть участь 13 команд з 13 областей України.
Переможці, які отримають грошові призи, медалі та подарунки від спонсорів.
Також передбачені призи за першу залікову рибу і найбільшого коропа.
Організатором змагань зі спортивної ловлі коропа «Преміум Карп - 2012» виступив Козятинський рибальський клуб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter