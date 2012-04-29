У Криму легковик влетів у автобус. ДАІ: в автівці було справжнє місиво

Як повідомив кореспондентові УНІАН телефоном представник ДАІ, автомобіль марки «Хюндай» виїхав на зустрічну смугу неподалік селища Зуя Білогорського району і врізався в автобус «Еталон», що виконував рейс «Сімферополь-Керч».

«Удар був такої сили, що легковик знесло з дороги, загинули всі п’ятеро людей, які в ньому їхали. В автівці було справжнє місиво, ми навіть не відразу зрозуміли, хто був за кермом», - сказав співрозмовник агентства.

Травми різного ступеня тяжкості дістали, за попередніми даними, семеро людей – пасажирів автобуса.

«Кількість потерпілих уточнюється», - зазначив співробітник ДАІ.

На місці аварії працюють криміналісти.