У Криму легковик влетів у автобус. ДАІ: в автівці було справжнє місиво
19:11, 29 квітня 2012Разное
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5 осіб загинули і щонайменше 7 постраждали в результаті зіткнення легкового автомобіля і рейсового автобуса в Криму.
|Удар був такої сили, що легковик знесло з дороги
Як повідомив кореспондентові УНІАН телефоном представник ДАІ, автомобіль марки «Хюндай» виїхав на зустрічну смугу неподалік селища Зуя Білогорського району і врізався в автобус «Еталон», що виконував рейс «Сімферополь-Керч».
«Удар був такої сили, що легковик знесло з дороги, загинули всі п’ятеро людей, які в ньому їхали. В автівці було справжнє місиво, ми навіть не відразу зрозуміли, хто був за кермом», - сказав співрозмовник агентства.
Травми різного ступеня тяжкості дістали, за попередніми даними, семеро людей – пасажирів автобуса.
«Кількість потерпілих уточнюється», - зазначив співробітник ДАІ.
На місці аварії працюють криміналісти.
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