Хлопець і дівчина загинули, впавши з 9 поверху

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України в Сумській області, трагедія сталася 30 квітня.

Зокрема, близько 23.00 невідома жінка по телефону повідомила правоохоронцям, що в недобудованому будинку впала балконна плита разом з підлітками.

На місце трагедії відразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці в ході розслідування обставин нещасного випадку з’ясували, що загиблі дівчина і хлопець зустрічалися півроку, обоє навчалися в одинадцятому класі середньої школи. Того дня закохані вирішили провести вечір на даху недобудованого будинку. Коли вони були вже на останньому поверсі будівлі, то їхні однолітки, які залишилися внизу, почули звуки падіння. Хлопці кинулися подивитися, що сталося, і знайшли своїх друзів, які впали вниз з висоти 9-го поверху.

Дівчина померла одразу на місці від чисельних травм, а хлопець помер через добу в реанімації від травм.

«Сьогодні за фактом смерті неповнолітніх правоохоронці проводять перевірку, адже місце, де сталася трагедія, вже 20 років вважається «замороженим» будівництвом. Колись ця будівля належала одному з міських підприємств, але з часом підприємство так і не змогло знайти гроші на її добудову. Також правоохоронцям належить з'ясувати: чому не були прийняті всі відповідні заходи з недопущення сторонніх осіб на територію будівництва», - повідомили в міліції.