У Криму півторарічну дівчинку вбив струм
10:51, 14 вересня 2007Разное
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Медики не змогли врятувати дитину
У одному з сіл Джанкойського району Криму півторарічну дитину вбило струмом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, трагічний випадок стався ввечері, коли дівчинка, граючись у дворі будинку, зайшла в сарай подивитися на курей. «Усередині курника було проведено електрику для освітлення. Коли дитина зайшла всередину, то випадково схопилася рукою за оголений дріт, що стирчав зі стіни», - повідомили в МНС.
Ні батьки, ні прибулі медики не змогли врятувати дитину.
Зараз на місці події проводиться розслідування.
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