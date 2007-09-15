Луценко: для мене книжки, як для Ющенка бджоли

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО пропонує політикам до дня виборів - 30 вересня - оприлюднити список книжок, прочитаних ними за рік. Про це він заявив сьогодні у Львові після відвідання “Форуму видавців”, який триває з 13 по 16 вересня.

«Політики мають декларувати не лише свої видатки і доходи, але й скільки книжок вони прочитали за рік», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він висловив переконання, що «кожен виборець має знати, що читають політики і чого через це від них чекати, про що вони думають, на чому вони вчаться».

Як передає кореспондент УНІАН, говорячи про свої літературні вподобання, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він перебуває на Львівському книжковому форумі не через політичну кампанію, «а за станом душі». «Для мене книжки - як для ЮЩЕНКА бджоли», - наголосив лідер блоку.

При цьому він висловив жаль, що, перебуваючи на книжковому ярмарку, йому вдалося купити лише півтора десятка книжок, оскільки здебільшого, проходячи між рядами, йому доводилося більше роздавати автографи, ніж вибирати книжки.

Водночас він повідомив, що минулого разу на Львівському книжковому ярмарку він купив три десятки різних книжок, які вже прочитав.

Також Ю.ЛУЦЕНКО продемонстрував журналістам “декларацію книжок”, які він прочитав цього року. Цей список складається з 38 книг. Так, відповідно до «декларації», в цьому році Ю.ЛУЦЕНКО прочитав «Дванадцять обручів» Юрія АНДРУХОВИЧА, «Фіделя Кастро» Юрія ГАВРИКОВА, «Дневник» Ленні Ріфеншталь, «Историю Османского государства: общество и цивилизация», «Историю Ирландии» МакКормана, «Документи і матеріали» Нестора Махна та ін.

Політик запевнив, що новий парламент прийме пакет законів, які захистять українських видавців. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «ми приймемо пакет законів, які захистять українське видавництво і відновимо книжні магазині, багато з яких вже закрилося в Україні». При цьому він додав, що в цьому законі будуть передбачені пільги не тільки для видавців книг, але й для реалізаторів.