Грібаускайте виклала фото з Тимошенко

На офіційному сайті Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте з`явилися фотографії її візиту до України. На фото можна побачити, як Грібаускайте тримає за руку екс-прем`єра Юлію Тимошенко у харківській лікарні.

Після зустрічі з Тимошенко Грібаускайте провела брифінг для українських медіа, де розповіла, що екс-прем`єр у доброму стані, зважаючи на 20-денне голодування.