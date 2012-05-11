Грібаускайте виклала фото з Тимошенко
21:15, 11 травня 2012Разное
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На сайті Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте з`явився фотозвіт про її зустріч з Тимошенко.
|Грібаускайте потримала Тимошенко за руку. Фото з сайту president.lt
На офіційному сайті Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте з`явилися фотографії її візиту до України. На фото можна побачити, як Грібаускайте тримає за руку екс-прем`єра Юлію Тимошенко у харківській лікарні.
Після зустрічі з Тимошенко Грібаускайте провела брифінг для українських медіа, де розповіла, що екс-прем`єр у доброму стані, зважаючи на 20-денне голодування.
|Грібаускайте з українськими журналістами
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