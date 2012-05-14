«Вітіна» тисяча: обіцяного три роки чекають

Як я вперто дзвонив на «гарячу» лінію, щоб актуалізувати вклад у Ощадбанку колишнього СРСР, - і що з того щоразу виходило...

Наслухавшись рекламних обіцянок щодо виплати заощаджень вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР, вирішив звернутись за телефоном «гарячої» лінії. Сьогодні номер 0-800-212-000 фактично не сходить з екранів телевізорів, радіоефірів, рекламних плакатів по всій Україні, закликаючи українців дзвонити і актуалізовувати кошти з ощадкнижки.

Повернути частину, здавалося, вже давно втраченого радянського вкладу збирався для своєї матері, Цимбалюк Ірини Миколаївни, 1922 року народження. За свої 90 років старенька, зрозуміло, чула чимало обіцянок від різних політиків, депутатів, генсеків і президентів, і, чесно кажучи, давно зневірилась у них. Як, зрештою, і більшість українців.

Втім її мізерної пенсії сьогодні, зрозуміло,не вистачає інколи навіть на найнеобхідніші ліки, не кажучи вже про невеличке присадибне господарство.

Перший раз в call-центр з повернення тисячі звернувся 2 квітня. Записавши всі необхідні дані, на тому кінці телефонного дроту пообіцяли протягом трьох днів призначити час отримання коштів. Втім коли минуло три дні, а потім і тиждень, але ніхто до банку не запрошував, вирішив дзвонити знову, уже 15 квітня. У службі телефонної підтримки несподівано відповіли, що жодних даних, залишених мною більше тижня тому, в них немає. Мовляв, комп’ютерний збій, інформація уся пропала. Тож записувати дані довелось по-новій. Помилку пообіцяли виправити протягом найближчих днів.

Та не дочекавшись відповіді і за тиждень, я вчергове зателефонував за єдиним номером уже 21 квітня. Але і цього разу, як виявилось, прізвища матері у базі даних не було. Довелось вже втретє терпляче повторювати необхідні дані. У службі пообіцяли протягом трьох днів вказати час отримання вкладу.

Втім, як можна здогадатись, обіцяного і цього разу не відбулось. Уже 27 квітня зважився ще на один телефонний дзвінок. На тому кінці дроту - знову вибачення, повторний запис даних і обіцянки все виправити. Зрештою мені запропонували ще й відправити СМС на номер 8052, щоб напевне зареєструватись уже й таким чином. Але у відповідь за кілька хвилин надійшло лише прохання – звернутись до банку за номером 0-800-212-000. Отаке зачароване коло. Місяць очікування, десяток дзвінків, а час отримання обіцяних коштів досі не призначено!

Після такого у мене, звісно, виникає питання до пана Президента як ініціатора цієї соціальної ініціативи. Цікаво, як будуть отримувати вклади престарілі люди, в яких немає, наприклад дітей, що могли б потурбуватися за своїх батьків, і тижнями вести переговори з приводу актуалізації вкладу? Чи знає він про ту ситуацію, яка склалась у службі, що має лише записати дані вкладника і призначати час видачі вкладу? Можливо, телефонне окозамилювання і затягування часу відбувається, тому що коштів на видачу вкладів просто немає? Чи, може, президентське доручення просто ігнорують посадовці на місцях? Відповіді на ці прості запитання я поки не отримав. Як і моя 90-річна мати - обіцяного вкладу.

Володимир Цимбалюк