Парад наречених супроводжували весільні кортежі й оркестр

Як передає кореспондент УНІАН, чернігівські наречені – дівчата та жінки різного віку – пройшли парадом разом з весільними кортежами та оркестром одним із центральних проспектів міста на Красну площу. За оцінками організаторів, до параду наречених приєдналися близько 125 учасниць.

Глядачі оцінили креативні ідеї наречених, одна з яких приїхала на святково оформленому велосипеді, а інша прийшла у вбранні у стилі "Євро-2012" із футбольним м'ячем у руках замість весільного букету.

На Красній площі пройшла церемонія вшанування пар, які прожили у шлюбі 25, 50 та 55 років, і відзначають відповідно, срібне, золоте та смарагдове весілля. Бурхливі овації у глядачів викликала Ніна та Михайло Балан, які прожили у парі 55 років та затанцювали для учасників фестивалю квік-степ.

Також на площі відбулася урочиста церемонія реєстрації шлюбу для двох пар чернігівців. Свідоцтва про шлюб та подарунки їм вручив міський голова Олександр Соколов.

Напередодні у Чернігові було встановлено два національні рекорди – розгорнуто найбільше серце з найбільшою кількістю освічень та наймасовіше виконання вальсу у єдиній хореографічній композиції на площі міста, де одночасно танцювали 435 пар.