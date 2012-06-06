Венера рушила через сонячний диск

Рідкісне астрономічне явище - проходження Венери на тлі диску Сонця - повториться тільки в 2117-му.

О01.09обрисВенериторкнувсясонячногодискаі залишитьйогоо07.49.



ПроходженняВенеричерездискСонцятрапляється "попарно" кожні115 роківабо кожен121рік.Ранішецерідкіснеастрономічнеявищеспостерігалосяв1631/1639,1761/1769,1874/1882роках.



Нинішнєпроходження-друге впаріз 2004роком,адонаступногозалишилося115 років.

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