У Рівному потрощили могили розстріляних нацистами євреїв (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, меморіальний комплекс місцями перетворено майже на руїни – невідомі вандали увечері 6 червня пошкодили надмогильні пам'ятники і гранітні плити та знищили майже 20 ліхтарів.

Правоохоронці запевняють, що вже знайшли свідка, котрий бачив біля меморіалу трьох молодиків, тому розраховують, що зловмисників вдасться затримати за гарячим слідом. Про акт вандалізму в урочищі Сосонки їм повідомили випадкові перехожі. На місце події одразу виїхали працівники міськвідділу внутрішніх справ. В урочищі вони виявили зламаний шлагбаум, сімнадцять розбитих ліхтарів, перекинуті надмогильні камені та написи образливого змісту.

За фактом вандалізму правоохоронці порушили кримінальну справу, тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи.

На меморіальному комплексі вже розпочато відновлювальні роботи силами місцевої єврейської громади та міськими комунальними службами.