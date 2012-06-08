У Рівному потрощили могили розстріляних нацистами євреїв (фото)

01:53, 08 червня 2012
Разное
1637 0

Невідомі особи вчинили акт вандалізму на меморіальному комплексі в урочищі Сосонки на східній околиці Рівного, де у листопаді 1941 року нацисти розстріляли майже всю єврейську громаду міста – 17,5 тисячі осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, меморіальний комплекс місцями перетворено майже на руїни – невідомі вандали увечері 6 червня пошкодили надмогильні пам'ятники і гранітні плити та знищили майже 20 ліхтарів.

Нацисти розстріляли майже всю єврейську громаду Рівного – 17,5 тисячі осіб. Відео з сайту rivne1.tv
Меморіальний комплекс місцями перетворено майже на руїни
Тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи

Правоохоронці запевняють, що вже знайшли свідка, котрий бачив біля меморіалу трьох молодиків, тому розраховують, що зловмисників вдасться затримати за гарячим слідом. Про акт вандалізму в урочищі Сосонки їм повідомили випадкові перехожі. На місце події одразу виїхали працівники міськвідділу внутрішніх справ. В урочищі вони виявили зламаний шлагбаум, сімнадцять розбитих ліхтарів, перекинуті надмогильні камені та написи образливого змісту.

За фактом вандалізму правоохоронці порушили кримінальну справу, тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи.

На меморіальному комплексі вже розпочато відновлювальні роботи силами місцевої єврейської громади та міськими комунальними службами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter