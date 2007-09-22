Алла Пугачова не збирається лягати на операцію
00:23, 22 вересня 2007Разное
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Каже, що почувається нормально
В оточенні Алли Пугачової категорично спростовують інформацію про майбутню операцію на серці співачці, які з`явилися у п`ятницю в деяких ЗМІ.
"Мені подзвонили сьогодні з цим питанням, я негайно передзвонила Аллі Борисівні. Вона запевнила мене, що почувається нормально. Ніякої операції теж не буде", - сказало РІА “Новости”джерело в оточенні Пугачової.
Раніше з`явилися повідомлення про те, що найближчим часом співачку чекає операція з огляду на передінфарктний стан.
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