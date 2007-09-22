Алла Пугачова не збирається лягати на операцію

В оточенні Алли Пугачової категорично спростовують інформацію про майбутню операцію на серці співачці, які з`явилися у п`ятницю в деяких ЗМІ.

"Мені подзвонили сьогодні з цим питанням, я негайно передзвонила Аллі Борисівні. Вона запевнила мене, що почувається нормально. Ніякої операції теж не буде", - сказало РІА “Новости”джерело в оточенні Пугачової.

Раніше з`явилися повідомлення про те, що найближчим часом співачку чекає операція з огляду на передінфарктний стан.