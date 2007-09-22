ДТП в Криму: загинули двоє росіян, ще п`ятеро - травмовані

Двоє людей загинуло, ще п`ятеро травмовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Сімферопольському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, вчора вдень на автодорозі Сімферополь-Ніколаєвка в автомобіля ВАЗ-2101 відірвалося заднє ліве колесо, яке потрапило в «Газель». Внаслідок зіткненні колеса з «Газеллю» водій автомобіля не впорався з управлінням, машина виїхала на узбіччя й врізалася в дерево.

«Внаслідок ДТП постраждало 5 пасажирів автомобіля «Газель» і двоє людей загинуло. Всі пасажири - громадяни Російської Федерації (жителі Москви)», - повідомили в МНС.