На трасі Київ-Чоп вантажівка роздавила маршрутку з пасажирами (фото)
12:28, 24 вересня 2007Разное
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ДТП сталася на Житомирщині
У суботу о 08:30 ранку на 153 км. автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Іванівка Житомирської області, водій вантажного автомобіля "DAF TE 95", рухаючись у бік Києва, виконував лівий поворот.
Не надавши перевагу в русі, він скоїв зіткнення з мікроавтобусом "IVECO 35", який рухався у напрямі м. Рівне. На момент ДТП в мікроавтобусі знаходилися 18 пасажирів, повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.
В результаті події водій і одинадцять пасажирів мікроавтобуса одержали тілесні ушкодження (в основному переломи кінцівок).
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