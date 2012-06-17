У Торонто перед концертом британської групи обвалилася сцена
12:48, 17 червня 2012Разное
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Концерт британської групи Radiohead у передмісті Торонто був скасований у суботу ввечері після того, як ще до його початку обвалилася сцена, на якій мали виступати музиканти.
Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters, внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє дістали серйозні травми.
Музикантів, за попередньою інформацією, ні на сцені, ні поблизу на момент обвалу конструкцій не було.
«Частина даху біля сцени впала. Уламки потрапили на людину, котра в результаті загинула», – заявили в поліції.
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