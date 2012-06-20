Студент з Нігерії випав з вікна в Луганську
01:35, 20 червня 2012Разное
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У Луганську студент з Нігерії 1986 р.н. випав з вікна багатоповерхівки і загинув.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, нещасний випадок стався 18 червня.
Встановлено, що о 6.30 чоловік намагався перелізти з вікна на балкон квартири, що знаходиться на 6-му поверсі, де був у гостях у своїх знайомих, проте не утримався і впав на землю.
Від одержаних тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.
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