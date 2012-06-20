Парламент проголосував за біодобавки в бензині

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 252 народних депутата з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом визначено, що вміст біоетанолу в бензинах моторних, що виробляються та/або реалізуються на території України, становитиме: у 2013 році - рекомендований вміст не менш як 5% (об’ємних); у 2014-2015 рр. – обов’язковий вміст не менш як 5% (об’ємних); з 2016 р. – обов’язковий вміст не менш як 7% (об’ємних).

Крім того, пропонується встановити, що діяльність, пов’язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих або з додаванням (змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів на його основі до вуглеводневої основи (бензинів, фракцій, компонентів тощо), здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом міністрів за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі.