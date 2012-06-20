VIP-глядачі на матчі Англія-Україна (фото)

З рахунком 1:0 на користь збірної Англії завершився вирішальний матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу в групі D між збірними Англії та України на «Донбас-Арені».

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