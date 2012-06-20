VIP-глядачі на матчі Англія-Україна (фото)
06:51, 20 червня 2012Разное
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З рахунком 1:0 на користь збірної Англії завершився вирішальний матч групового етапу Чемпіонату Європи з футболу в групі D між збірними Англії та України на «Донбас-Арені».
Президент України Віктор Янукович, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс та президент ФК ”Шахтар” Ринат Ахметов
Секретар РНБО Андрій Клюєв, власник ФК ”Челсі” Роман Абрамович і президент ФК ”Металіст” Олександр Ярославський з дружиною Іриною
Голова наглядової ради ЗАТ ”Смарт-холдинг” Вадим Новинський, почесний президент ФК «Іллічівець» Володимир Бойко, композитор Ігор Крутой та президент ФК «Металург» Сергій Тарута
Екс-президент України Віктор Ющенко, його син Андрій з дружиною Єлизаветою і дочка Віталіна
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