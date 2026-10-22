Новий знімок вперше показав розміри надсекретного бомбардувальника США

Реальні розміри B-21 Raider не було офіційно оприлюднено досі.

Після довгих років очікувань експерти нарешті змогли встановити реальні розміри нового стратегічного бомбардувальника США B-21. Про це повідомляє портал TWZ, який проаналізував новий супутниковий знімок Google Earth.

Завдяки йому можна впевнено стверджувати, що розмах крил B-21 становить приблизно 152 фути (46,3 м), а довжина – 61 фут (18,6 м). Отже, за розмахом крил B-21 приблизно на 12% менший за B-2. Така сама різниця – близько 12% – спостерігається і в довжині стратегічних бомбардувальників.

Сам знімок був зроблений 20 червня 2026 року на авіабазі Едвардс. Зображення має достатню роздільну здатність, щоб у поєднанні з точними інструментами вимірювання Google Earth отримати остаточні дані про розміри літака.

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Раніше багато хто з авіаційних оглядачів стверджував, що розмах крил нового літака не перевищує 130 футів (39,6 м). Тепер ці оцінки вже не є актуальними.

"У будь-якому разі тепер ми можемо з цілковитою впевненістю стверджувати, що B-21 менший за свого попередника, але не настільки, як можна було подумати", – пише головний редактор TWZ Тайлер Роговей.

Цікаво, що за довжиною B-21 майже такий самий, як винищувач F-15. Для великого бомбардувальника це може здатися дивним. Однак не варто забувати, що літаки типу "літаюче крило" оманливі з погляду візуального сприйняття. Збоку вони виглядають компактними, а справжні масштаби стають очевидними лише спереду або під час огляду зверху.

B-21 від самого початку мав бути меншим за B-2. Під час розробки літака пріоритетами мали стати велика дальність польоту та доступна вартість, а також низька помітність, а не величезне корисне навантаження.

Надзвичайно великій дальності польоту B-21 сприяють вдосконалена аеродинаміка, великий запас пального та два економічні двигуни.

B-21 – довідка

B-21 Raider – це стратегічний бомбардувальник, розроблений корпорацією Northrop Grumman для Повітряних сил США. Він створений для поступової заміни двох типів американських літаків: Rockwell B-1 Lancer та Northrop Grumman B-2 Spirit.

Разом із глибоко модернізованими старими бомбардувальниками Boeing B-52 B-21 має сформувати оновлену основу стратегічної авіації США. Передбачається, що він зможе нести як високоточні звичайні боєприпаси (наприклад, бомби JDAM), так і стратегічне ядерне озброєння, зокрема крилаті ракети AGM-181 LRSO.

B-21 – інші новини

Раніше у мережі опублікували перше детальне зображення стратегічного бомбардувальника B-21 Raider, зроблене з верхнього ракурсу. Літак потрапив у кадр під час випробувань дозаправки в повітрі, завдяки чому вдалося розглянути елементи його конструкції, які раніше залишалися прихованими.

Дослідники з Китаю стверджують, що за допомогою складної системи моделювання могли виявити потенційні аеродинамічні вразливості американського стелс-бомбардувальника.

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